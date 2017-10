Geen treinen tussen Brugge en Aalter: wellicht uren hinder 11u06 0 Photo News Door een dodelijk persoonsongeval in het station van Beernem is alle treinverkeer tussen Brugge en Aalter onderbroken. Dat meldt Thomas Baeken, woordvoerder van Infrabel. De NMBS zal vervangbussen inleggen.

Het ongeval gebeurde iets na 9.30 uur in het station van Beernem. De betrokken trein was op weg naar Brussels Airport en heeft ongeveer 70 passagiers aan boord. De NMBS zal hen zo snel mogelijk evacueren. Er zal een bus ingelegd worden om de reizigers naar het volgende station te brengen.



Ondertussen is het treinverkeer tussen Brugge en Aalter onderbroken. Op dat traject zal de NMBS vervangbussen inzetten. Enkele treinen zullen ook een omleiding via Lichtervelde volgen. Het is nog niet duidelijk hoelang de hinder zal duren, maar wellicht blijft het treinverkeer tot na de middag onderbroken.