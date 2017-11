Geen treinen tussen Bergen en Charleroi na dodelijk ongeval in Morlanwelz LVA

03u41

Bron: Belga 0 AVPRESS Treinongeval in Morlanwelz Na het dodelijk treinongeval gisteravond in Morlanwelz zullen vandaag geen treinen rijden tussen Bergen en Charleroi. Daarom heeft de NMBS een alternatieve dienstregeling uitgewerkt die vanaf dinsdagochtend, tot nader order, van kracht is, zo meldt woordvoerder Thierry Ney, die reizigers vraagt om de verschillende communicatiekanalen van de openbaarvervoermaatschappij op te volgen.

Wie van Bergen naar Charleroi wil pendelen, spoort vandaag het best via Brussel. Voor alle tussenliggende stations legt de NMBS een busdienst in.

Daarnaast worden ook meerdere lijnen ingekort of aangepast. Zo rijden de IC-treinen vanuit Luik die normaal tot Bergen rijden, niet verder dan Charleroi. De lijn Rijsel-Doornik-Bergen-Namen wordt dan weer ingekort tot Bergen. De IC Turnhout-Binche rijdt niet verder dan La Louvière-Centrum, van waaruit dan weer pendelbussen worden ingelegd naar Binche.

De NMBS raadt reizigers die vanuit Bergen of Doornik naar Luik of Namen willen sporen ook aan om via Brussel te reizen.