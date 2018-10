Geen treinen op hogesnelheidslijn tussen Luik en Duitsland na grote kabeldiefstal RPM

14 oktober 2018

18u22

Bron: Belga 2 Er rijden zondag geen treinen op de hogesnelheidslijn tussen het station van Luik-Guillemins en Duitsland na een omvangrijke kabeldiefstal die deze ochtend vastgesteld werd. Het zou wel eens de grootste kabeldiefstal tot dusver kunnen zijn. Dat meldt een woordvoerder van spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel. "Het gaat om een ware plundering, de daders hebben alles vernield", klinkt het.

Meer dan twee kilometer kabel werd geroofd in Thimister. "Deze plaats is dikwijls het doel van dieven, maar dit keer werd alles meegenomen, zelfs de vervangingskabels in aluminium", aldus de woordvoerder. Het zou wel eens de grootste kabeldiefstal tot dusver kunnen zijn.

De lijn zal zeker tot woensdag gesloten blijven. Het treinverkeer wordt omgeleid via de kleine lijn 37, waardoor rekening gehouden moet worden met de nodige vertragingen. De treinen hebben tussen Verviers en Pepinster ook maar één spoor ter beschikking door werkzaamheden.