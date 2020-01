Geen toiletten voor buschauffeurs in 42 procent Vlaamse gemeenten IB

09 januari 2020

04u46

Bron: Belga 2 Vervoersmaatschappij De Lijn beschikt in 42 procent van de Vlaamse gemeenten niet over toiletten voor haar chauffeurs. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) op een vraag van Tom Ongena (Open Vld).

De Lijn stelt zelf toiletten ter beschikking voor chauffeurs die onderweg zijn. De vervoersmaatschappij heeft er zo 549, verspreid over heel Vlaanderen. De provincies Antwerpen en Limburg zijn het best voorzien. De medewerkers van De Lijn kunnen daarnaast gebruikmaken van de faciliteiten in hun eigen gebouwen, waarvan er 186 zijn verdeeld over Vlaanderen. Tot slot stelt De Lijn momenteel 134 mobiele toiletten ter beschikking van haar personeel. Voor de huur en het onderhoud daarvan werd vorig jaar 307.140 euro uitgegeven.

Pragmatische oplossingen

"Als goede werkgever moet De Lijn zorgen voor voldoende sanitaire faciliteiten voor haar werknemers", zegt Ongena. "De voorbije jaren zijn er al heel wat inspanningen gedaan, maar toch zijn er in 4 op de 10 Vlaamse gemeenten nog steeds geen toiletten beschikbaar. Daarom zou De Lijn met die specifieke gemeenten best in overleg gaan om tot snelle en pragmatische oplossingen te komen, zoals bijvoorbeeld het openstellen van de toiletten van gemeentelijke gebouwen of plaatselijke horecazaken.”