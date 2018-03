Geen toelage voor vier op de vijf mantelzorgers IB

14 maart 2018

06u16

Bron: Belga 9 Mantelzorgers zijn in onze vergrijzende samenleving steeds belangrijker. En toch krijgen vier op de vijf onder hen geen premie van hun stad of gemeente. Dat schrijven Het Nieuwsblad, De Standaard, Het Belang van Limburg en de Gazet van Antwerpen vandaag.

In zeven op de tien lokale besturen bestaat die mantelzorgpremie wel, maar vaak zijn de voorwaarden om die te krijgen zo streng dat velen uit de boot vallen, blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Peter Persyn zelf verzamelde. De N-VA'er spoort de ­gemeenten aan een tandje bij te steken en kan daarvoor op de steun rekenen van veel zorgorganisaties.

Ziekenzorg CM vindt dat veel steden en gemeenten een compleet fout signaal geven en er beter zouden aan doen meer geld uit te trekken voor mensen die zo belangrijk zijn voor de maatschappij. Studies wijzen uit dat mantelzorgers het werk van 121.000 voltijdse werkers doen. Terwijl de premie nu al maar een habbekrats bedraagt, daalde het gemiddelde bedrag dan nog eens tot 225 euro per jaar. "Ook al is het maar een symbolisch bedrag, is het voor mantelzorgers belangrijk als erkenning", zegt Persyn.