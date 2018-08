Geen tijdelijke slachtvloeren in Brussels gewest voor Offerfeest AW

16 augustus 2018

13u14

Bron: Belga 0 Over het hele Brussels gewest zullen er op dinsdag 22 augustus geen tijdelijke slachtvloeren zijn voor het Offerfeest. "Noch het gewest, noch de lokale besturen organiseren zo'n slachtvloer", klinkt het bij Brussels staatssecretaris voor Dierenwelzijn Bianca Debaets (CD&V).

Het Brussels gewest organiseert geen tijdelijke slachtvloeren meer en de lokale besturen mochten zelf initiatief nemen. Toch zal er in geen enkele Brusselse gemeente een tijdelijke slachtvloer te vinden zijn.

"Wij hebben geen weet van privé-initiatieven. Zo'n initiatieven hebben trouwens een vergunningplicht. Wij hebben geen enkele vergunningsaanvraag ontvangen en de termijn daarvoor is reeds verstreken", laat Debaets weten.



Verbod op thuisslachtingen en vervoer van schapen en geiten

Afgelopen jaar voerde het Brussels gewest onder impuls van Debaets nog twee maatregelen in. Zo geldt er een verbod op thuisslachtingen en is er een verbod op het vervoer van schapen en geiten. Professionele vervoerders moeten een vergunning aanvragen bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

Gift in ruil voor de slacht

Intussen doet staatsecretaris Debaets een oproep naar de moslims om naar aanleiding van het Offerfeest en in lijn met de richtlijnen van de islam een gift te doen aan mensen die in armoede leven. "Dat is evenwaardig aan het slachten van een eigen schaap of geit. Op die manier wordt heel wat onnodig dierenleed voorkomen", aldus Debaets.

Een verbod op onverdoofd slachten is er nog niet. Er is nog te veel onenigheid over het onderwerp binnen de Brusselse regering, waardoor een akkoord niet meer mogelijk lijkt in deze legislatuur.