Geen terugbetaling voor coronatest om naar buitenland te reizen AW

22 juni 2020

16u20

Bron: Belga 2 De ziekteverzekering vergoedt geen PCR-tests, die de aanwezigheid van het coronavirus detecteren, wanneer ze nodig zijn voor reizen naar het buitenland, zo valt te lezen op de website van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (Riziv).

De afgelopen week heeft België zijn grenzen voor de landen van de Europese Unie, het Schengengebied en het Verenigd Koninkrijk heropend. Wel kunnen er nog voorwaarden worden opgelegd bij de aankomst van Belgen op vreemd grondgebied, zoals het naleven van een quarantaineperiode, of een PCR-test die bewijst dat de toerist op het moment van zijn afreis niet besmet was met het coronavirus.

"PCR-testen in het kader van internationale reizen: we vergoeden geen moleculaire testen die voor dit doel worden uitgevoerd. Het kan aangerekend worden aan de reiziger aan 46,81 euro als die akkoord gaat en de eis van de buitenlandse overheid vermeld is op de website van de FOD Buitenlandse Zaken", zo klinkt het in geradbraakt Nederlands op de website van het Riziv.

