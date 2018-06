Geen succes bij nieuwe zoektocht naar man die op mysterieuze wijze verdween Jeffrey Dujardin

20 juni 2018

18u46

Bron: eigen berichtgeving 0 Twee jaar na de mysterieuze verdwijning van Jean Vercarre (68) uit Wetteren brengt het nieuw onderzoek in Wallonië niks op. In opdracht van de onderzoeksrechter hebben de recherche, duikteams en de Cel Vermiste Personen deze ochtend in Arville, een deelgemeente van Saint-Hubert een huis en twee vijvers volledig uitgekamd, het buitenverblijf van Vercarre en zijn ex-partner Rolande V.R. (66). Daarom werd in de chalet, waar zij van 2001 tot 2003 effectief woonden, en de vijvers achter het huis grondig doorzocht, zonder resultaat.

De man zou volgens zijn ex-partner Rolande midden juni 2016 op citytrip naar het Duitse Aken vertrokken zijn, maar daar is hij nooit aangekomen. Volgens het gerecht is de vrouw - die op dit moment nog een enkelband moet dragen - verantwoordelijk voor zijn verdwijning.

Kort na Vercarres verdwijning werd ze opgepakt met een Roemeense arbeider. In haar wagen werd 40.000 euro cash gevonden. Van Vercarres rekeningen was al 180.000 euro verdwenen. Uiteindelijk konden de speurders nog zo'n 90.000 euro recupereren, maar de overgebleven som is mogelijk gebruikt om Vercarres huurmoordenaars te betalen. Het parket gaat er nog altijd van uit dat Rolande achter de verdwijning zit.