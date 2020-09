Geen studentenfuiven of -dopen in eerste semester PVZ

11 september 2020

14u01

Bron: Belga 0 Het eerste semester van het academiejaar zal er een zijn zonder de traditionele studentenactiviteiten. Dat zijn de studentenvertegenwoordigers overeengekomen met minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA).

Voor het hoger onderwijs zelf was er al duidelijkheid. Er wordt gestart in code geel, wat onder meer betekent dat er een bezetting mag zijn van één op de twee in de auditoria, met mondmaskers. Nu werd ook overeenstemming bereikt over de activiteiten die zich buiten de aula afspelen.

Er komt een een activiteitenmatrix die aangeeft welke verschillende activiteiten onder welke voorwaarden veilig georganiseerd kunnen worden. Grote evenementen als fuiven, TD's, cantussen en galabals vallen daarbij volledig uit de boot, omdat ze niet coronaproof kunnen worden georganiseerd. Voor andere activiteiten kan de matrix worden geconsulteerd. Het gaat dan bijvoorbeeld om hoeveel mensen je kan uitnodigen naar een kotbijeenkomst, hoe een fakbar ingericht moet worden, wanneer sportwedstrijden kunnen doorgaan en welk protocol er nageleefd moet worden bij een praesidiumweekend.

De studentenconventen, -clubs en verenigingen engageren zich bovendien om in het eerste semester nergens in Vlaanderen klassieke studentendopen te organiseren. Het eerste semester kan dan gebruikt worden om in alle rust het concept van de klassieke studentendopen te herdenken, laat Weyts weten. "Dit kan ook een kans zijn om de huidige negatieve perceptie van het ritueel te keren.”

Lokale overheden, universiteiten en hogescholen kunnen nog bijkomende veiligheidsmaatregelen opleggen.

