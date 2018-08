Geen straf, wel straffe cijfers: Belgen brachten al 270 kilo illegaal ivoor binnen bij dierentuinen en FOD Volksgezondheid Campagne "Laat je (slag)tanden zien" ADN

09 augustus 2018

11u22

Bron: Belga 0 Er is de voorbije maanden 270 kilogram aan ivoor of ivoren voorwerpen ingezameld in het kader van de campagne "Laat je (slag)tanden zien", die dit weekend afloopt. Het ivoor zal worden vernietigd. Dat meldt de FOD Volksgezondheid vandaag in een persbericht. De Zoo Antwerpen en Planckendael hebben de voorbije maanden samen 195 kilogram ingezameld, melden beide dierentuinen.

Sinds 15 mei werd meer dan 270 kilogram ivoor gedeponeerd in de containers die waren opgesteld bij de FOD Volksgezondheid, in Pairi Daiza en de Zoo van Antwerpen en Planckendael. "De burgers hebben de gelegenheid te baat genomen om zich in alle legaliteit van hun ivoren voorwerpen te ontdoen", aldus de FOD Volksgezondheid. De campagne van de dienst CITES eindigt op zondag 12 augustus, de internationale dag van de olifant.

De campagne was gericht naar mensen die ivoor of ivoren objecten bezitten zonder over een certificaat te beschikken. In de loop der jaren is de regelgeving rond ivoor steeds strenger geworden omdat er jaarlijks duizenden olifanten voor worden gestroopt en zonder certificaat - dat bewijst dat het van voor 1984 is of voor 1990 werd ingevoerd - is het bezit eigenlijk illegaal.





Wie tijdens de campagne zijn ivoor inleverde, moest echter geen sanctie vrezen. Wie na de campagne toch nog ivoor vindt thuis of bijvoorbeeld bij een erfenis, kan wel nog steeds contact opnemen met de dienst CITES om het alsnog straffeloos in te leveren. Met de inzamelactie wil de FOD Volksgezondheid vooral voorkomen dat het ivoor ooit nog op de markt zou komen.