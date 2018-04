Geen straf voor triest hoogtepunt in langste burenruzie van Vlaanderen Lieven Samyn

16 april 2018

17u28 0 Zonder straf. Zo beslechtte de rechter in Kortrijk vandaag het trieste hoogtepunt in wat wellicht de langste burenruzie van Vlaanderen is, in het West-Vlaamse Sint-Eloois-Winkel (Ledegem). André A. (79) werd schuldig bevonden omdat hij zijn overbuur met een borstelstok te lijf ging maar de rechter gaf hem de gunst van de opschorting. De rechter vond dat ook de overbuur de fysieke confrontatie wat had uitgelokt. Aan zijn overbuur moet André A. een schadevergoeding van 502 euro betalen.

Het was de eerste fysieke confrontatie in de anders zo rustige Boerderijstraat, die wel al bijna een halve eeuw het decor vormt voor laag-bij-de-grondse scheldpartijen en luide verwensingen door de echtgenote van A. In augustus vorig jaar kreeg een overbuur het op de heupen. Maar toen hij op het bejaarde koppel afstapte, kreeg hij enkele emmers water over zich heen. André A. sloeg met een borstelstok, zo hard dat de steel afbrak. “Hij daagde me uit en plots was het me te veel", barstte André A. voor de rechter in tranen uit. “De hele straat is tegen ons.”

"Niemand weet nog waarom het ooit begonnen is of wat de precieze reden van hun gedrag is", zegt overbuur Johan Deseure (71)."Van zodra het een beetje mooi weer wordt, zit de echtgenote van A. buiten in haar voortuintje. Eender wie passeert, krijgt er ongevraagd van langs, tot zelfs de bedelers van reclamebladen toe. De meest idiote verwensingen en beschuldigingen worden in het rond geslingerd. Een aantal bewoners durft gewoon niet meer buiten te komen als ze zien dat ze weer op oorlogspad is. Toen mijn vrouw Anita kanker had, waarvan ze intussen genezen is, kreeg ze tijdens het ramen lappen dit te horen: 'Ga maar snel terug naar binnen, kankerpatiëntje!' Bij een buurvrouw die weduwe was geworden nadat haar man van een dak was gevallen, vond ze het leuk om voortdurend 'Kom van dat dak af' te zingen."

In augustus 2017 was het weer van dat. Deseure kreeg de volle lading. Hij stapte op het bejaarde koppel af, met de gekende gevolgen. De rechter vond dat er sprake was van gedeelde verantwoordelijkheid, omdat de overbuur op het koppel afstapte.