Geen straf voor 84-jarige man die slag gaf aan agent die hem kwam redden bij 'gijzeling'

08 februari 2018

11u01

Een 84-jarige man die beschuldigd werd van een slag aan een agent, na een inval in zijn woning in de Gentse deelgemeente Drongen omdat er gevreesd werd voor een gijzeling, krijgt geen straf. Dat heeft de Gentse correctionele rechtbank beslist.

De politie was begin december massaal opgeroepen in de Bollewerkstraat in Drongen, omdat gevreesd werd dat de 84-jarige vader in zijn woning gegijzeld werd door zijn 54-jarige zoon.

Toen de politiediensten ter plaatse kwamen, merkten zij op dat de zoon met een wapen zijn woning binnenging. De man reageerde niet op de vraag van de politie om de woning te verlaten. De speciale eenheden kwamen bijstand leveren en konden na enkele uren bij een inval de man overmeesteren en arresteren. De zoon werd daarna aangehouden door de onderzoeksrechter.

Zijn 84-jarige vader had volgens het parket slagen toegebracht aan een politieman. De zaken werden afgesplitst en de man werd gedagvaard voor de correctionele rechtbank van Gent. "De zoon moest in het verleden al gecolloqueerd worden en oorspronkelijk dacht men aan een gijzeling van vader door zoon. Dat was niet het geval, maar de zoon had een alarmpistool in de hand en de vader was heel agressief naar de tussenkomende agenten. Hij heeft een vuistslag gegeven op de slaap van een van de agenten", stelde het openbaar ministerie, die drie maanden cel en 400 euro boete vorderde.

De man verklaarde dat hij het slachtoffer werd van politiegeweld en vroeg de vrijspraak. De rechtbank kende opschorting van straf toe, "gelet op de situatie van de man en zijn persoonlijke levenssituatie met de zoon". De beklaagde had verklaard dat zijn zoon al 23 keer gecolloqueerd werd.