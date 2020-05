Exclusief voor abonnees Geen stormloop op winkels nu zaterdag weer shoppingdag is. “Maar wel blij eens buiten te zijn” Winkelstraten in Gent: enkel wachtrijen voor sportschoenen en budgetkledij Luc Beernaert

16 mei 2020

17u35 2 In de Genste winkelstraten is op de eerste zaterdag sinds de winkels weer open zijn geen sprake van een overrompeling. In de Lange Munt en de Veldstraat is het toch minder druk dan op pre-coronazaterdagen. De sanitaire stations waar winkellustigen de handen kunnen wassen worden amper gebruikt en de stewards die het volk begeleiden zijn niet bepaald overwerkt. Wachtrijen reiken niet ver, van oponthoud is amper sprake. Noodzaak lijkt nieuwsgierigheid te beconcurreren als drijfveer om te shoppen. “Terug eens onder de mensen komen, weer buiten kunnen zijn”, is een veelgehoorde motivatie om te gaan shoppen.

Aan de Primark staat om 13 uur een koppel met twee jonge kinderen aan te schuiven. “Ja, zij mogen samen binnen”, stelt de Securitas-man aan de ingang. “We laten 320 mensen tegelijk binnen, die grens hebben we bijna bereikt.” Anderhalf uur later staan zestien mensen aan te schuiven voor de deuren van de budgetkledingwinkel. Op de stoepen van de meeste winkels treffen we geen aanschuivers en in zowat één op de drie zaken zien we ook geen enkele klant in de winkel. Uitzonderingen zijn Lush (cosmetica), sportschoenwinkels Footlocker, JD en Snipes, woonwinkel Dille en Kamille, Veritas (textielwaren) en de belwinkels van Base, Orange en Proximus, met telkens enkele wachtenden.

Broeken, bikini’s en babykleertjes bij Primark

Conny en haar dochter 14-jarige dochter Kyana zijn speciaal uit het West-Vlaamse Gistel naar Gent gekomen om te winkelen in Primark. “We hadden meer volk verwacht, ja. Wat we nodig hebben? Ondergoed en sokken. Misschien ook een paar bikini’s voor Kyana. Niet om mee te nemen op reis, deze zomer zal het voor in de tuin te zonnen zijn.” Achter hen in de rij staan Alisser (20) en Suada (30), die babykleertjes komen kopen voor het kindje van Suada. “Uit noodzaak dus, niet voor ons plezier”, lachen de dames. Van de negen mensen aan de tramhalte in de Veldstraat, dragen er drie een mondmasker. Shakira (18) uit Wetteren heeft er eentje klaar om straks op te stappen met haar grote tas van Primark. “Ik heb echt naar dit middagje winkelen uitgekeken, het was zo lang geleden. Ik had meer drukte verwacht, maar kon vlot in Primark drie broeken kopen. Speciaal voor Primark ben ik met de trein naar Gent gekomen. Omdat alles er goedkoop is. Ik studeer voeding-verzorging maar werk ook in een restaurant, waar ik de voorbije weken ben blijven werken omdat ze naar afhaalgerechten hebben geschakeld. Ook online heb ik tijdens de lockdown kleren gekocht, maar in een winkel is het toch leuker. Vooral eens kunnen buitenkomen, dat vind ik leuk.” (lees verder onder de foto)

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen

Meer over Alisser

Base

Daan

David

Dille

Donkersteeg

Genste

Gent