Geen stormloop naar pretparken tijdens paasvakantie ND

13 april 2018

20u06

Bron: Belga 0 De pretparken hebben tijdens de paasvakantie geen stormloop te verwerken gekregen. Veel mensen kozen in plaats daarvan voor indoorlocaties, zoals waterparken. Dat is volgens de uitbaters vooral een gevolg van het weer, dat minder goed was dan vorig jaar.

Zo laat Plopsaland De Panne laat tegenover de paasvakantie van vorig jaar "een lichte achteruitgang of status quo" optekenen, terwijl waterpark Plopsaqua 10 procent meer bezoekers kreeg. Plopsa Indoor Hasselt noteerde een stijging van 25 procent en bij Plopsa Coo is het bezoekersaantal status quo. "We merken duidelijk dat mensen meer naar buitenparken gaan als de zon schijnt en kiezen voor binnenlocaties als het wat frisser is", aldus directeur Steve Van den Kerkhof.

Aqualibi en Walibi laten geven geen afzonderlijke cijfers voor het waterpark en pretpark, maar beide parken hadden een drukke paasvakantie met naar schatting 140.000 bezoekers. Bobbejaanland en Bellewaerde hadden beiden minder bezoekers dan vorig jaar, wat ze wijten aan het mooie weer van 2017 in vergelijking met de regenachtige paasvakantie dit jaar. Boudewijn Seapark zag in de eerste week het bezoekersaantal dalen, maar de tweede week trok dat weer recht.