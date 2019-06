Geen sociale woning voor wie huis heeft in buitenland: "Het is tijd voor een globaal wettelijk kader” AW

18 juni 2019

17u01

Bron: Belga 18 De volgende Vlaamse regering moet werk maken van een globaal wettelijk kader dat elke huisvestingsmaatschappij kan gebruiken voor mensen van wie het vermoedt dat ze een eigendom hebben in het buitenland.

Dat zegt Bjorn Mallants, directeur van de Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen (VVH). Hij reageert daarmee op het feit dat de vrederechter een huisvestingsmaatschappij voor het eerst gelijk gaf in dat dispuut. Vandaag raakte immers bekend dat een vrederechter in Hamme in Oost-Vlaanderen besliste dat als huurders of kandidaat-huurders een huis of bouwgrond hebben in het buitenland, dat een geldige reden is om hen hier in België een sociale woning te weigeren.



De uitspraak komt er nadat vijf huurders naar de vrederechter waren gestapt, omdat de sociale woningmaatschappij De Zonnige Woonst in Hamme hun huurovereenkomst opgezegd had. De Zonnige Woonst had daarvoor een privéfirma ingeschakeld die ging controleren in het kadaster in Turkije.

Verklaring op eer

Op dit moment wordt nog niet op structurele wijze nagegaan of wie hier een sociale woning aanvraagt, een eigendom bezit in het buitenland. De kandidaat-huurders tekenen enkel een verklaring op eer, zegt Bjorn Mallants van de VVH. Hij pleit voor een globale oplossing.

Het kan natuurlijk niet dat elke huisvestingsmaatschappij die vermoedens heeft dat kandidaat-huurders of huurders eigendommen hebben in het buitenland, een privébedrijf onder de arm moeten nemen om dit te bewijzen, zegt Mallants. De VVH-directeur is voorstander voor een wettelijk kader. "De volgende Vlaamse regering moet werk maken van een globaal wettelijk kader in die materie. Dat moet bijvoorbeeld verduidelijken welk eigendom we dulden en welk niet, of op welke grond we een woning in het buitenland al dan niet onbewoonbaar verklaren enzovoort. Het kader dat nu bestaat is alleen geënt op Vlaanderen."

"Ons uitgangspunt is altijd, dat als er misbruik is, we dat moeten aanpakken", zegt Mallants nog. "Deze uitspraak bewijst dat je dit kan in kaart brengen, dat er gevolg aan gegeven kan worden en dat er nood is aan een kader."