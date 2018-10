Geen rompslomp meer voor wie verhuist: weldra mogelijk om bedrijven automatisch op de hoogte te stellen ADN

28 oktober 2018

13u36

Bron: Belga, Eigen berichtgeving 2 De intussen al felbesproken wet in verband met het Rijksregister die deze week is goedgekeurd, gaat niet alleen over vingerafdrukken op onze identiteitskaarten. Zo is er ook een opvallende nieuwe dienst: h et wordt binnenkort mogelijk om bij verhuis of overlijden nutsbedrijven, telecomoperatoren, ... automatisch te laten verwittigen. “Dat vermijdt rompslomp en kosten, zowel voor de burger als voor de bedrijven”, klinkt het bij minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA).

Wie verhuist, moet bij een hele hoop ondernemingen zijn of haar nieuwe adres doorgeven. Dat is telkens een serieuze rompslomp. En niet alleen voor de burger, want ook bij de bedrijven lopen de administratieve kosten op. Bij het overlijden van iemand moeten de nabestaanden dan weer een heleboel ondernemingen inlichten. Iedereen die een dierbare verliest, herkent wel de situatie waar er maanden of zelfs jaren na het overlijden nog altijd facturen worden verstuurd op naam van de dierbare.



Met het wetsontwerp wil de minister nu “een grotere service aan de burger leveren”. Concreet maakt het ontwerp het mogelijk dat het Rijksregister voortaan nutsbedrijven, telecomoperatoren, verzekeringmaatschappijen, enzovoort automatisch contacteert als een klant verhuist, overlijdt of van naam verandert. Jambon benadrukt wel dat de burger uitdrukkelijk toestemming moet geven.

Beveiliging

De minister onderstreept ook dat het Rijksregister onder de hoogste beveilingsstandaard valt. Het is de bedoeling dat de burger altijd kan controleren bij welke bedrijven hij toestemming heeft gegeven en die ook op elk ogenblik kan intrekken. Enkel bedrijven waarmee de burger een “duurzame contractuele relatie” heeft, vallen onder de mogelijkheid. Het is dus niet de bedoeling dat de slager van om de hoek via de klantenkaart weet waar u naartoe verhuist. De verkregen informatie mag ook niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden of doorgegeven worden aan derden. Het enige doel is om de bestanden met persoonsgegevens van de klanten bij te werken.

Van zodra de overeenkomst of het contract vervalt, moet het bedrijf dat meedelen aan het Rijksregister. De burger kan dit natuurlijk ook melden, maar het bedrijf heeft de eerste verantwoordelijkheid. Als het dat nalaat, riskeert het zware sancties, alsook een veroordeling op basis van de schending van de privacywet. Bedrijven hebben als dusdanig geen toegang tot het Rijksregister.

Rijksregister biedt binnenkort nieuwe dienst aan. Het wordt mogelijk om bij verhuis of overlijden nutsbedrijven, telecomoperatoren,... automatisch te laten verwittigen. Dat vermijdt rompslomp en kosten, zowel voor de burger als voor de bedrijven. #vereenvoudiging #DeZevendeDag Jan Jambon(@ JanJambon) link