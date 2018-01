Geen rol meer voor Tom Meeuws in lokale politiek volgens meerderheid Antwerpse kiezers Redactie

Bron: Belga 0 Antwerps sp.a-voorzitter Tom Meeuws heeft na de ontwikkelingen van deze week geen goede beurt gemaakt. Hij kan volgens 60 procent van de Antwerpse kiezers geen rol meer spelen in de lokale politiek. Dat blijkt uit een peiling van iVOX in opdracht van Gazet Van Antwerpen bij 882 stemgerechtigden.

De meerderheid van de bevraagden (55,3 procent) vindt dat Groen de logische keuze heeft gemaakt om alleen naar de kiezer te trekken en 53 procent vindt het ook een goede zaak. Slechts 37 procent van de Antwerpenaren die zichzelf als een 'linkse kiezer' beschouwen, vinden het een slechte zaak dat het bondgenootschap niet meer doorgaat.

Toch zouden de ontwikkelingen van deze week volgens de peiling een beperkte impact hebben gehad op Samen: de schade was al aangericht na de vastgoedrel in november 2017. Een derde (33 procent) van de ondervraagden zou vóór de vastgoedrel overwogen hebben om op Samen te stemmen, nadien was dat nog maar 24 procent. Indien Samen had doorgegaan zonder Tom Meeuws zou 28 procent overwegen om voor het kartel te stemmen. Mét Tom Meeuws neemt dat een percentage een duik naar 22,8 procent.

Bart De Wever populair

Op de vraag wie ze zouden verkiezen als de volgende burgemeester van Antwerpen, antwoordde 41,2 procent Bart De Wever (N-VA). Wouter Van Besien (Groen) volgt met 13,8 procent, Kris Peeters (8,3) blijft op de derde plaats. Opvallend is dat Jinnih Beels (6,5 procent) stijgt naar de vierde plaats.