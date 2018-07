Geen rode loper en premier Michel niet aanwezig: Trump krijgt sobere ontvangst in Brussel IB

11 juli 2018

02u00

Bron: Belga 0 De Amerikaanse president Donald Trump heeft gisterenavond een opmerkelijk sobere ontvangst gekregen op Brussels Airport. Vorig jaar werd de rode loper nog letterlijk uitgerold, bracht een militaire fanfare het volkslied en defileerden een veertigtal soldaten. Maar door de slechte diplomatieke relaties wachtte dit jaar slechts een handvol Amerikaanse ambassadeurs de president op.

Premier Charles Michel koos er dit jaar voor om de ontvangst van president Trump niet bij te wonen. Die vond plaats tijdens de halve finale van de Rode Duivels tegen Frankrijk. Toen Trump in 2017 voor het eerst het Belgische tarmac betrad, werd hij 8 minuten lang verwelkomd. Gisteren stapte de president na amper twee minuten in zijn gepantserde wagen. Het contrast kon met andere woorden niet groter zijn.

NAVO-top

Trump zal later deze ochtend een ontmoeting hebben met NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg in het centrum van Brussel. Daarna trekt hij naar de tweedaagse top van de staatshoofden en regeringsleiders van de 29 NAVO-landen.

De Amerikaanse president zal allicht de boodschap op tafel leggen dat NAVO-lidstaten hun defensie-uitgaven moeten opkrikken. Op de top van Wales in 2014 gingen de lidstaten het engagement aan om tegen 2024 die uitgaven op te trekken tot 2 procent van het bbp. België is een van de slechtste leerlingen van de klas, met 0,90 procent van het bbp volgens voorlopige NAVO-cijfers.

"We zien dat het merendeel van de bondgenoten plannen hebben opgesteld om die 2 procent te halen binnen een decennium", aldus secretaris-generaal van de NAVO Jens Stoltenberg. "Toen we in 2014 de beslissing troffen, gaven slechts drie bondgenoten 2 procent uit aan Defensie. Dit jaar hebben acht landen het engagement om 2 procent uit te geven. Ik verwacht dat België meer doet."

Michel: "Niet onder de indruk"

Tijdens een speciale bijeenkomst op de NAVO vorig jaar in Brussel had Trump hard uitgehaald naar de bondgenoten die de 2 procent niet halen. Hij eiste ook in de week voor de top opnieuw dat de verschillende lidstaten hun deel betalen. Trump stuurde zo brieven naar een tiental NAVO-landen, waaronder België. Volgens premier Charles Michel is zo'n brief met het oog op de top niet ongebruikelijk. Hij zei alvast niet onder de indruk te zijn.

Stoltenberg snapt dat de lasten eerlijker verdeeld moeten worden. "Dat is niet alleen een boodschap van de Verenigde Staten", aldus de secretaris-generaal. "Dat is een boodschap waar we allemaal mee zijn akkoord gegaan. In 2014 stemden alle bondgenoten ermee in dat we een verandering moesten doorvoeren en dat het principe oneerlijk was."

Stoltenberg ziet nu beterschap. "Het goede nieuws is dat we die belofte inlossen. Na jaren van besparingen op defensie-uitgaven hebben we nu vier opeenvolgende jaren van verhoogde uitgaven in Europa en Canada. Alle bondgenoten zijn gestopt met de besparingen en geven meer uit."

F-16's

Een beslissing in het dossier over de vervanging van de verouderende F-16's had voor België een opsteker kunnen zijn. "Wat voor ons belangrijk is, is dat België de huidige toestellen vervangt door moderne", aldus Stoltenberg. "Welke toestellen het worden is niet zo belangrijk, als ze maar capabel zijn."

Stoltenberg ziet een uitdaging in de politiek van vandaag. "De politici die we vandaag kennen, geven liever geld uit aan iets anders dan Defensie. Ik was zelf vele jaren een politicus. We gaven allemaal liever geld uit aan gezondheid, onderwijs, infrastructuur", aldus de gewezen premier van Noorwegen.

"Toen ik de minister van Financiën van Noorwegen was in de jaren 1990 (1996-1997, nvdr.), was ik verantwoordelijk voor de besparingen op de defensie-uitgaven", zei hij. De spanningen waren toen afgenomen, na het einde van de Koude Oorlog. "Maar nu nemen de spanningen weer toe. Extra uitgaven dringen zich dus op. Dat is het geval voor alle bondgenoten, ook België."