Geen risicopatiënt? Dan krijgt u pas griepvaccin vanaf 15 november — als ze waarschijnlijk op zijn

Fleur Mees

25 augustus 2020

19u29

Niet iedereen zal meteen een spuitje met het griepvaccin kunnen krijgen. Risicogroepen eerst, luidt het motto. Pas in november is de rest van de Belgische bevolking aan de beurt, áls er dan nog dosissen overblijven, tenminste. Maar hoe zal dat juist in z’n werk gaan? Een overzicht van de meest pertinente griepvragen.