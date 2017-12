Geen repatriëringen meer naar Soedan tot duidelijkheid over folteringen kv

Bron: Belga 2 BELGA Premier Charles Michel. Tot eind januari 2018 zullen geen repatriëringen meer plaatsvinden naar Soedan, in afwachting van het eind van het onderzoek naar mogelijke folteringen. Dat zei premier Charles Michel in het RTBF-programma 'A votre avis'.

"Ik wil dat de situatie op het terrein duidelijk is. We kunnen niet de minste dubbelzinnigheid accepteren," zei Michel, die verwees naar de getuigenissen die vandaag gepubliceerd werden van Soedanezen die de voorbije maanden vanuit België zijn teruggestuurd naar hun land van herkomst. Zij lieten optekenen dat ze mishandeld en opgesloten zijn bij hun terugkeer. Allen hadden eerst in ons land het speciaal identificatieteam ontmoet dat uitgenodigd was door staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA).

Michel benadrukte dat de informatie via de pers verspreid werd en dat de regering "geen officiële klachten ontvangen heeft". Toch vroeg de premier een onmiddellijk onderzoek naar de toedracht van de feiten. Tot het einde van het onderzoek, waar de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) aan deelneemt, zullen er geen repatriëringen zijn naar Soedan. De regering zal de conclusies van het onderzoek bespreken en bekijken welk gevolg eraan moet worden gegeven.

Philippe Hensmans, directeur van Amnesty International, zei dat België "een enorme fout heeft begaan," door "geheime diensten, zonder vertaler" te laten komen. De Belgische autoriteiten hielden volgens hem geen rekening met het voorzorgsprincipe tijdens de identificatiemissie.