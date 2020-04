Geen repatriëring van overledenen meer mogelijk naar Marokko door coronacrisis JG

01 april 2020

14u08

Bron: Belga 0 Er zijn geen repatriëringen meer mogelijk van overledenen naar Marokko, zegt Mehmet Üstün, voorzitter van het Executief van de Moslims in België (EMB). "Tijdens de coronacrisis is het volkomen legitiem om de overledene te begraven op de openbare begraafplaatsen en meer bepaald op de speciale percelen die zijn toegewezen aan moslims", klinkt het in een persbericht van de Raad der Theologen midden maart.

"De mensen zijn erg onzeker en stellen zich terecht vragen vanuit een religieus standpunt; zoals een natuurlijk overlijden waarbij elke repatriëring naar het land van herkomst, zoals dat in het verleden gebeurde, onmogelijk is", aldus de raad. Volgens Üstün heeft Marokko het niet meer mogelijk gemaakt om overledenen uit het buitenland te repatriëren. Het stoffelijk overschot kan echter later nog naar Marokko worden overgebracht, wanneer de richtlijnen van dat land het toestaat, aldus de raad.

Naar Turkije zou dat wel nog mogelijk zijn, al mag er geen familie meevliegen. Veel familieleden van een overleden persoon met Turkse of Marokkaanse roots zijn dus aangewezen op een begrafenis in België. "Weet dat alleen de eerbare daad van iemand hem eerbaar maakt, en niet de aarde van de begraafplaats waarin hij wordt begraven", klinkt het nog.

Adviezen

Verder volgen enkele adviezen die de moslimexecutieve uitvaardigt rond het begraven van personen. "Als een persoon overleed aan de gevolgen van het coronavirus, is het voldoende dat slechts één iemand aanwezig is op de begrafenisceremonie om het gebed uit te spreken, meestal de imam", zegt Üstün. Dichte familieleden mogen conform de veiligheidsmaatregelen nog aanwezig zijn. Vrienden, kennissen, en verre familieleden niet.

Rond het ritueel wassen heeft de raad aanbevolen om het reinigingsritueel met zand (tayammum) uit te voeren, en de overledene te wikkelen in een lijkwade over de kleren waarin hij is gestorven. "Na drie dagen in het mortuarium zou het virus ook uitgestorven zijn. Een rituele wassing kan daarna dus ook nog steeds gebeuren, zolang het ziekenhuis dit toestaat", aldus Üstün nog.