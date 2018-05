Geen remsporen gevonden bij ongeval in Kortenberg: bestuurder werd mogelijk onwel Lore Michiels

04 mei 2018

17u45

Bron: VTM NIEUWS 7 Op de plaats van het zware ongeval in Kortenberg zijn geen remsporen gevonden. Dat zegt de korpschef van de politie aan VTM NIEUWS. Dat doet vermoeden dat de truckchauffeur onwel werd. Hij ramde vanmorgen een bankkantoor. Daarbij kwam een tweejarig meisje om, haar vader verkeert nog altijd in kritieke toestand.

Dat er geen remsporen werden aangetroffen, doet vermoeden dat de chauffeur onwel werd. Een officiële oorzaak van het ongeval is voorlopig niet bekend.

Getakeld

Intussen hebben de takeldiensten de vrachtwagen uit het bankkantoor gekregen. “De takelwerken zijn dus vlotter verlopen dan verwacht. Het gebouw is gestut en staat nog recht”, zegt VTM NIEUWS-journaliste Eva Peeters die ter plaatse is.

Of de bewoners van het gebouw opnieuw naar huis kunnen, wordt nog bekeken. Voorlopig is er nog geen elektriciteit in het gebouw.

Zeven slachtoffers

De vrachtwagen ramde vanmorgen een bankkantoor op de Leuvensesteenweg in Kortenberg. Daarbij kwam een kind van twee om het leven. Haar vader ligt nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Verder raakte nog één andere persoon zwaargewond. Vier anderen, onder wie de chauffeur, raakten lichtgewond.

Het gemeentelijk rampenplan werd een tijdlang afgekondigd, maar werd intussen alweer opgeheven. De Leuvensesteenweg blijft voorlopig afgesloten tussen de Hofstraat en de Stationsstraat. Naar aanleiding van het ongeval heeft het schepencollege beslist om uit respect voor de getroffen families de opendeurdag van de gemeente en het Welzijnshuis van zondag 6 mei af te gelasten.