Geen rekeningnummer, geen data: alweer foutjes op honderdduizend verkeersboetes Nieuw inningssysteem kampt met kinderziektes Fien Tondeleir

16 mei 2018

07u10

Bron: Eigen berichtgeving 0 Meer dan 100.000 Belgen hebben vorige week een verkeersboete in de bus gekregen die er 'nep' uitziet, zo klinkt het. Op de brieven die Bpost verstuurde, wordt geen rekeningnummer vermeld, evenmin de verzenddatum van de brief en de uiterste betaaldatum.

Toch gaat het om een overtreding die wel degelijk werd begaan en dus geldig is. Dat zegt FOD Justitie die het probleem erkent. "Vorige week is er een grote zending boetes vertrokken waarop inderdaad essentiële informatie ontbreekt. Die boetes vielen bij de burgers in de bus tussen 9 en 11 mei." De fout werd onmiddellijk opgemerkt en de website waarop de boete betaald moet worden - www.verkeersboetes.be - kreeg een melding mee. "Ook hebben we alle 187 politiezones op de hoogte gebracht van het euvel", klinkt het nog. De oorzaak van het probleem is technisch: de inning van verkeersboetes gaat sinds eind maart automatisch en het systeem heeft nog te kampen met kinderziektes. "We houden af en toe kwaliteitscontroles omdat we nog in testfase zitten. Tijdens een van die controles moet er iets fout gelopen zijn. Dit had natuurlijk niet mogen gebeuren."

Wie de boete niet betaalt, zal een herinnering krijgen. "Daar komt geen meerkost bij, maar het is voor de burger wel erg vervelend", beseft de overheidsdienst die meldt dat ze de laatste dagen al heel wat telefoontjes heeft ontvangen. Bovendien laadt de website waarop de boete betaald moet worden erg traag. Tot frustratie van velen, want zij kunnen de boete ook niet betwisten of krijgen geen verdere details. "Wie met vragen zit, kan altijd terecht bij onze helpdesk (02/278.55.60) waar je sowieso al het juiste rekeningnummer meekrijgt", benadrukt de woordvoerder. Ook vorige maand al waren er foutmeldingen in het systeem waardoor honderden pv's plots onbruikbaar werden.