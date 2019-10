Geen rechtstreeks gesprek, maar Di Rupo gaat Jambon “niet mijden” mvdb

16 oktober 2019

12u58

Bron: Belga 0 Tijdens het staatsbezoek aan het Groothertogdom Luxemburg komt er geen officieel gesprek tussen Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) en zijn Waalse collega Elio Di Rupo (PS). “Maar we praten met elkaar, we zijn collega’s en gaan elkaar niet mijden”, verklaarde Di Rupo vandaag in de marge van een bezoek van koning Filip en beide regeringsleiders aan de Société Européenne des Satellites.

Koning Filip stuurde vorige week Geert Bourgeois (N-VA) en Rudy Demotte (PS) het veld in als preformateurs. Ze moeten nagaan of er voldoende grond is voor de vorming van een federale regering rond hun respectieve partijen.



Jambon en Di Rupo zijn niet van plan de rol van hun partijgenoten over te nemen. “Het is niet aan ons om te onderhandelen. Wij hebben al regeringen gevormd: in Vlaanderen en Wallonië”, stelde Jambon. “We gaan niet de rol van partijvoorzitter en preformateur op ons nemen. We zijn niet naar hier gekomen om andere onderhandelingspaden te openen”, vulde Di Rupo aan.