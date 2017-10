Geen pseudoniem meer bij reacties op HLN.be Dimitri Antonissen

10u02

Bron: eigen berichtgeving 0 Thinkstock Smartphone typen.

Vanaf vandaag laten we reacties onder een pseudoniem niet meer toe op HLN. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen op: https://myaccount.hln.be/#/profile/names

We doen dat niet als censuur, maar omdat we een debat willen dat niveau haalt. Met mensen die uitkomen voor hun opinie, en daar dus ook hun naam onder zetten. Heel graag met heel uiteenlopende, dwarse en scherpe meningen. Zolang dat met respect voor elkaar en andere meningen gebeurt, is elke reactie welkom. Je vindt de gedragsregels hier: https://www.hln.be/gedragsregels

Reacties die daaraan niet voldoen of onder een pseudoniem geplaatst worden, verschijnen niet meer.

HLN publiceert maandelijks meer dan 50.000 reacties en is daarmee veruit het grootste discussieplatform in Vlaanderen. We vinden het erg belangrijk om een barometer te zijn van wat er leeft. Door pseudoniemen te weren en toe te zien op een respectvol debat hopen we dat meer dan ooit te kunnen waarmaken.

Dimitri Antonissen

Hoofdredacteur

HLN / Het Laatste Nieuws