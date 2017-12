Geen poging tot moord, wel weerspannigheid: flinke strafvermindering voor gangsters die met kalasjnikov op politie schoten SPS

Het hof van beroep in Antwerpen. Vier Nederlandse gangsters die tijdens een wilde achtervolging met een kalasjnikov op de politie hadden geschoten, zijn door het Antwerpse hof van beroep veroordeeld tot tien jaar cel voor weerspannigheid door gebruik van een wapen. In eerste aanleg hadden drie van hen nog twintig jaar cel gekregen voor poging tot moord, maar het hof vond de intentie tot doden niet bewezen, omdat er niet gericht gevuurd werd op de agenten.

De achtervolging begon op 23 februari 2015 in het Nederlandse Breda, waar vier mannen middenin de nacht een bankautomaat met gasflessen uit de muur hadden geblazen. De politie ging meteen achter de daders aan, die zich met een Audi verplaatsten. Eenmaal de grens over zette ook de Belgische politie de achtervolging in.

Tot twee maal toe werd er op de agenten geschoten met een kalasjnikov. De Audi reed ter hoogte van Oud-Turnhout zijn banden stuk, waarna de gangsters te voet wegvluchtten. Na een urenlange klopjacht werden Achraf L. (29) en Aymad A. (37) gearresteerd in een bushokje in Arendonk. Abdelaziz A. (29) had zich in een watertoren in Oud-Turnhout verstopt.

De drie hadden in eerste aanleg twintig jaar cel gekregen voor poging tot moord. Nabil S. werd eerst bij verstek veroordeeld tot achttien jaar cel, maar werd na het aantekenen van verzet vrijgesproken. Ze krijgen nu alle vier tien jaar cel, maar wel voor de minder zware tenlastelegging 'weerspannigheid door gebruik van een wapen'.