Geen paarden meer op kermissen in 2023: “Stap voor stap afscheid nemen van achterhaalde gebruiken” LH

26 juni 2020

16u18

Bron: Belga 2 Ten laatste tegen 2023 mogen er geen pony's of paarden meer gebruikt worden in carrousels op kermissen, jaarmarkten en aanverwante evenementen. De Vlaamse regering heeft een ontwerpdecreet in die zin goedgekeurd, meldt minister voor Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA).

De kermisponyhouders krijgen een overgangsperiode tot en met 31 december 2022 en er wordt een compensatieregeling voorzien waarbij het welzijn van de dieren gegarandeerd zal worden, meldt Weyts. Momenteel zouden er vier kermisponyhouders actief zijn.

"Een beschaafde samenleving heeft de verdomde plicht om het vermijdbare dierenleed ook effectief te vermijden", zegt Weyts. "Stap voor stap nemen we in Vlaanderen afscheid van achterhaalde gebruiken, die niet meer stroken met hoe we als samenleving nu naar dierenwelzijn kijken. Geen onverdoofd slachten meer, geen blokstaarten meer, geen pelsdierkweek of dwangvoedering meer en nu dus ook geen kermispony's meer.”

In Brussel is het al sinds 2019 verboden om pony's in te zetten op kermissen. Dat verbod werd echter omzeild, onder meer door muilezels te gebruiken of door de carrousels op andere plaatsen te zetten. De Brusselse regering verstrengde vorige maand de regeling, door de carrousels op elke plaats te verbieden en het toepassingsgebied te verruimen tot alle paardachtigen.