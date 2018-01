Geen ouders en leerlinges aanwezig bij rechtszaak tegen hoofddoekverbod mvdb

19 januari 2018

16u16

Bron: Belga 10 De ouders van elf meisjes uit twee middelbare scholen van het Gemeenschapsonderwijs in Maasmechelen willen via de rechter bekomen dat hun dochters een hoofddoek mogen dragen in hun school. Noch de leerlinges noch hun ouders waren vandaag aanwezig bij de behandeling van de zaak in Tongeren, ze werden vertegenwoordigd door hun advocaten.

In een van de scholen is nog een overgangsregeling van kracht na het verbod op levensbeschouwelijke tekens dat de scholen van de GO!, de koepel van het gemeenschapsonderwijs, in 2013 invoerden.

Sinds de jaren 2000 kwam het pedagogische project van de gemeenschapsscholen onder druk te staan omdat steeds meer leerlingen levensbeschouwelijke tekens, zoals de hoofddoek, begonnen te dragen. In 2009 anticipeerde het gemeenschapsonderwijs op mogelijke problemen door hun pedagogische project van actief pluralisme om te vormen naar een pedagogisch project van actief burgerschap. Daarbij werd er in 2013 ook een verbod op de levensbeschouwelijke tekens ingevoerd in alle scholen van de koepel.

Ook in de Maxwell-school werd het verbod ingevoerd, maar leerlingen die voor het begin van het schooljaar al ingeschreven waren en een hoofddoek droegen, mochten die blijven dragen zolang ze op de school les volgden. De laatste leerlingen die van die overgangsregeling gebruikmaken, studeren dit jaar of volgend jaar af.

Petitie

In de Nikola Tesla-middenschool is er geen overgangsregeling omdat die school opende nadat het verbod was ingevoerd. De moeder van een van de meisjes begon met een petitie omdat ze wilde dat haar dochter ook de mogelijkheid zou krijgen om een hoofddoek te dragen. Omdat ze met de petitie en een brief geen gehoor vond bij de directie, stapte ze samen met enkele andere ouders naar de rechter.

Geen van de betrokken leerlinges was ingeschreven op een van de scholen voor het verbod werd ingevoerd en de ouders werden via het schoolreglement van het verbod op de hoogte gebracht toen ze hun dochters inschreven.

Twee meisjes zijn ondertussen afgestudeerd in Maasmechelen en een derde meisje volgt nu een andere richting op een katholieke school waar ze ook geen hoofddoek mag dragen. Deze drie meisjes vragen een morele schadevergoeding van 1 euro.

De advocaten van de scholenkoepel argumenteerden dat de meisjes en hun ouders na de mislukte staatsgreep in Turkije onder druk werden gezet om hun islamitische school in Houthalen te verlaten en zich in te schrijven in andere scholen. Die school werd geassocieerd met de Gülen-beweging.

Mensenrechten

Volgens de advocaten van de ouders en de meisjes gaat het schoolreglement in tegen het Europese Verdrag van de rechten voor de mens (EVRM) dat de godsdienstvrijheid garandeert. Maar de advocaten van de koepel voor het gemeenschapsonderwijs stellen dat een verbod onder voorwaarden wel kan en dat het geen invloed heeft op de geloofsovertuiging van de jongeren. Het verbod op de levensbeschouwelijke tekens is beperkt, geldt voor iedereen, beperkt tot school en moet de gelijkheid tussen jongens en meisjes bevorderen. Zij vrezen dat dat meisjes onder druk worden gezet om een hoofddoek te dragen als de scholen het verbod moeten laten varen. Vonnis op 23 februari.