Geen noemenswaardige problemen meer op Brussels Airport na staking Aviapartner

01 november 2018

09u02

Bron: Belga 0 Op Brussels Airport zijn er geen noemenswaardige problemen meer nu de staking bij bagegeafhandelaar Aviapartner van de baan is. Dat zegt luchthavenwoordvoerster Anke Fransen.

De vakbonden en directie van Aviapartner bereikten gisteren - na zes dagen van staken op de luchthaven van Zaventem - een voorakkoord. Stephan Denner, directeur-generaal van Aviapartner België, was zichtbaar tevreden over het akkoord met de vakbonden.



Er moeten wel nog achtergebleven koffers verwerkt worden. Reizigers die niet aan hun bagage konden, zullen een persoonlijk bericht krijgen met instructies om hun koffers terug in hun bezit te krijgen. “We zullen ook regelmatig updates verspreiden op onze website”, zegt de woordvoerster.

Het personeel van Aviapartner legde het werk neer omwille van een gebrek aan respect voor hun werksituatie. De vakbonden klaagden dat er een structurele onderbezetting is en dat het materiaal dat gebruikt wordt te wensen over laat.



Door de staking werden in totaal 960 vluchten geannuleerd, met gevolgen voor bijna 115.000 reizigers.

