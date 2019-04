Geen nieuw compromis bereikt rond werkloosheidsuitkeringen EU-werknemers ttr

12 april 2019

15u38

Bron: belga 1 binnenland Het voorstel van de Eurocommissaris voor Werk en Sociale Zaken Marianne Thyssen over de ‘coördinatie van de nationale zekerheidsstelsels’ komt er deze legislatuur niet meer door. Dat bevestigt de woordvoerster van Thyssen. Het akkoord dat de onderhandelaars van het Parlement en de lidstaten bereikten sneuvelde eind maart alsnog in de Raad, en er kon geen nieuw compromis tussen de lidstaten en het Europees parlement gevonden worden.

Over het voorstel van Eurocommissaris Marianne Thyssen was de voorbije weken en maanden heel wat te doen. Hoewel het om een erg breed pakket van maatregelen gaat om de wetgeving over de coördinatie van sociale zekerheidsstelsels te moderniseren, sprong bij ons vooral het onderdeel rond de werkloosheidsuitkeringen in het oog. Kernvraag: wanneer hebben werknemers uit een andere Europese lidstaat recht op een werkloosheidsuitkering? Het gaat daarbij om EU-burgers die in een bepaalde lidstaat aan de slag zijn, een nieuwe job beginnen in een andere lidstaat en daar ontslagen worden. Wanneer heeft die persoon recht op een uitkering? Welk land moet die betalen? En vooral: mogen de in verschillende landen gewerkte periodes opgeteld worden?

Na moeizame onderhandelingen bereikten de onderhandelaars van het Europees parlement en de lidstaten een paar weken geleden een akkoord. Europese werknemers konden na één maand werken in een andere lidstaat, een uitkering in dat land aanvragen.

België stemt tegen

Ondanks dat akkoord waren er binnen de Raad toch voldoende tegenstemmen - onder meer van ons land - en onthoudingen om een blokkeringsminderheid te vormen. In de huidige Europese verordening staat namelijk dat het land waar de werknemer het laatst gewerkt heeft, de uitkering betaalt, maar hoe lang hij daar gewerkt moet hebben staat daar niet in. In de feiten komt dat dus neer op één dag, maar België trok die grens enkele jaren geleden op naar drie maanden.

Bij ons verzette N-VA maar ook staatssecretaris voor de Bestrijding van Sociale Fraude Philippe De Backer (Open Vld) zich dan ook tegen de termijn van één maand, omdat het volgens hen tot welvaartstoerisme en uitkeringsfraude zou leiden. Ook minister van Werk Kris Peeters (CD&V) bleef voorstander van de drie maanden-regeling.

“Faire arbeidsmobiliteit”

Nadat het akkoord door de lidstaten werd afgeschoten moesten de Raad en het Parlement in principe op zoek naar een nieuw compromis. Maar dat zal niet meer lukken voor de Europese verkiezingen in mei. Volgende week vindt de laatste plenaire vergadering van de legislatuur al plaats. Het Roemeens voorzitterschap heeft de lidstaten over het uitstel geïnformeerd, bevestigt de woordvoerster van Thyssen vandaag

Volgens Eurocommissaris Marianne Thyssen is de coördinatie van de sociale zekerheidsstelsels “het laatste stukje van de puzzel voor faire arbeidsmobiliteit”. Zij benadrukte steevast dat het debat in een breder perspectief moet worden geplaatst. Dat de termijn van één maand zou betekenen dat buitenlandse werknemers vanaf dan al recht hebben op een werkloosheidsuitkering, is trouwens een mythe, legt haar woordvoerster uit. Het betekent wél dat men vanaf die ene maand werken rekening kan houden met de gewerkte periodes in een vorige lidstaat om na te gaan of de persoon in kwestie voldoende gewerkt heeft om recht te hebben op een uitkering.

Dat de hervorming over de verkiezingen wordt getild, betekent niet dat het niet meer kan tijdens de legislatuur, zeggen ze bij Thyssen. Het nieuwe Europese Parlement wordt in principe pas begin juli geïnstalleerd, terwijl de Commissie tot eind oktober blijft zitten. Thyssen blijft alvast proberen, zegt haar woordvoerster.