Geen minimumbezetting in helft van gevangenissen door staking Redactie

06 maart 2020

09u16

Bron: Belga 0 In zeker de helft van de gevangenissen in Vlaanderen en Brussel is vanochtend de volledige minimumbezetting niet gehaald nu er voor het eerst de minimale dienstverlening van kracht is bij een staking van de cipiers. Dat meldt het gevangeniswezen.

De vakbonden voeren de komende 24 uur actie tegen de manier waarop minister van Justitie Koen Geens (CD&V) de minimale dienstverlening heeft doorgedrukt.

"De helft van de inrichtingen heeft de minimumbezetting op 100 procent gehaald", zegt woordvoerster Kathleen Van De Vijver van het directoraat-generaal penitentiaire inrichtingen. Dat wil concreet zeggen dat het aantal cipiers dat volgens de minimale dienstverlening nodig is voor die instelling, volledig gehaald is. Het gaat om negen van de twintig instellingen in Brussel en Vlaanderen.

Meteen is die minimale dienstverlening ook niet gehaald in de andere helft. Het kan dan variëren van bijna de volledige minimumbezetting met 90 procent, tot de helft van de minimumbezetting. Die 50 procent van de minimale dienstverlening is er dus wel in elke Vlaamse en Brusselse gevangenis.

Concreet daagde in Brugge 90 procent van de minimale dienstverlening op, terwijl dat in Gent maar 50 procent is. In Brussel daagde eveneens maar de helft van de benodigde aantallen op in de gevangenis van Vorst, terwijl in de zustergevangenis van Sint-Gillis de minimale bezetting wel volledig behaald werd. "Soms gaat het om een klein verschil tot en met de helft van de minimale bezetting die niet aanwezig is.” De inzet van vervangende agenten is beperkt: twee agenten in Vorst en vier in Turnhout.

Onwettig afwezig

Donderdagavond, bij de start van de actie, daagde voor de nachtshift in totaal 89,5 procent van de minimale bezetting op in de Vlaamse en Brusselse gevangenissen.

Wat precies de gevolgen zijn indien niet alle nodige cipiers opdagen, moet nog blijken. De minimale dienstverlening wordt over heel de dag bekeken, en dus niet per shift. Stel dat er ‘s ochtends te weinig personeel is voor de wandeling van de gevangenen, kan dit bijvoorbeeld mogelijk wel in de namiddag doorgaan, legt de woordvoerster uit.

Wie niet kwam opdagen, is niet altijd onwettig afwezig, ook ziekte kan een reden zijn of de staking zelve. Die evaluatie wordt gemaakt op het einde van de stakingsdag. Net zoals voordien wordt voor personeel dat onwettig afwezig is en niets liet weten, de procedure voor onwettige afwezigheid gestart.

Absolute cijfers, hoeveel cipiers per gevangenis nodig zijn voor de minimale bezetting, geeft het gevangeniswezen niet vrij. Cijfers uit Wallonië volgen later.

Minister Geens kondigde begin vorige week aan dat de nieuwe regels rond sociaal overleg voortaan van kracht zouden zijn. Dat deed hij nadat het gevangenispersoneel in de weken daarvoor meermaals had gestaakt uit protest tegen de manier waarop de minister de minimale dienstverlening wilde laten uitvoeren. De vakbonden zien de regeling als een aanval op het stakingsrecht.