Geen lockdown in asielcentra Rode Kruis Vlaanderen WDw

24 maart 2020

14u24

Bron: Belga 8 De vijftien asielcentra in Vlaanderen waaraan Rode Kruis logistieke ondersteuning biedt, gaan niet in lockdown. Dat zegt Ine Tassignon van Rode Kruis Vlaanderen. Wel zijn de binnenhuisactiviteiten afgeschaft en worden de regels van social distancing aan alle bewoners individueel uitgelegd.

Maandag besliste de gemeente Koksijde zonder medeweten van Rode Kruis om het asielcentrum op haar grondgebied in lockdown te plaatsen, omdat de bewoners zich niet aan de regels van sociale afstand hielden.

De inwoners van de vijftien asielcentra van Rode Kruis Vlaanderen worden door medewerkers goed geïnformeerd over de coronacrisis.

We leggen in één-op-één gesprekken goed uit wat er aan de hand is en welke maatregelen zij moeten volgen Ine Tassignon, Rode Kruis Vlaanderen

"Zij volgen de Belgische media niet zoals wij en zijn zich vaak van geen kwaad bewust", zegt Ine Tassignon. “We leggen in één-op-één gesprekken goed uit wat er aan de hand is en welke maatregelen zij moeten volgen. Fedasil heeft er een topprioriteit van gemaakt om hen goed te informeren."

Activiteiten geschrapt

De activiteiten die normaal binnenshuis werden georganiseerd, zijn tijdelijk geschrapt. De buitenactiviteiten kunnen enkel doorgaan indien ze in overeenstemming zijn met de regels van sociale afstand en niet tegen het samenscholingsverbod ingaan. "Wandelen per twee of in gezinsverband kan nog. Voetballen niet meer, want dat is een contactsport.”

Ook de maaltijden verlopen lichtjes anders door de coronamaatregelen. Mensen die alleen op een kamer slapen, kunnen hun maaltijd afhalen en in hun kamer opeten. Zij die een kamer delen, kunnen nog steeds in de eetplaats terecht, maar daar werden tafels en stoelen wat verschoven om de sociale afstand zoveel mogelijk te respecteren.

Bewoners kunnen naar buiten

Rode Kruis Vlaanderen heeft absoluut geen intentie om de asielcentra in lockdown te plaatsen. "Die mensen zitten al in een heel onzekere situatie, waarbij we in normale omstandigheden zoveel mogelijk proberen om hen te verstrooien. We gaan hen zeker niet verbieden om het gebouw nog te verlaten", zegt Tassignon. “Externen zijn niet toegelaten in onze centra, maar bewoners kunnen nog steeds naar buiten.”

In april opent een zestiende asielcentrum van Rode Kruis Vlaanderen in het West-Vlaamse Sijsele. Die opstart gaat gewoon door zoals voorzien. "We kunnen die 300 mensen niet zomaar op straat achterlaten en zullen hen uiteraard opvangen", besluit Tassignon.