Geen link tussen gevonden wapens in kanaal en Bende van Nijvel, huiszoeking in caravan van de Reus TT

17u15

Bron: VRT, De Morgen, Belga 24 Mozkito De kogels die werden opgevist uit het kanaal Brussel-Chareroi Er is geen link tussen de wapens en munitie die begin dit jaar zijn gevonden in het kanaal Brussel-Charleroi en de Bende van Nijvel. Dat schrijven de kranten van Sudpresse en wordt bevestigd door het parket. Speurders van de cel Waals-Brabant hebben gisteren in Cerfontaine wel de hele dag de caravan van Christiaan Bonkoffsky en het domein daarrond doorzocht.

Enkele maanden geleden visten jonge magneetvissers een groot arsenaal wapens uit het kanaal Brussel-Charleroi. Op de dozen stond 'Rijkswacht' geschreven, maar de wapens hebben hoogwaarschijnlijk niets met de Bende van Nijvel te maken, zo bevestigt procureur-generaal Christian De Valkeneer van Luik aan Belga.

Er werd naast wapens en munitie ook een karabijn gevonden einde mei, en die laatste moet nog onderzocht worden, maar nu al kan worden gesteld dat er geen verband is tussen de vondsten in mei in het Kanaal en de Bende van Nijvel, aldus De Valkeneer. De revolver in de kist was niet het wapen dat in 1982 werd gestolen uit een wapenhandel in Waver. En volgens ballistisch onderzoek heeft de riotgun niet geschoten.

Het definitieve verslag van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC) wordt eind deze week verwacht.

Huiszoeking

De Morgen vernam ondertussen dat er een huiszoeking plaats heeft gevonden in de stacaravan van de vermoedelijke 'Reus' van de Bende.

De verkaveling in de Avenue d'Hêtres in het bos van Revleumont werd eerder dit jaar al door speurders van de cel Waals-Brabant (CWB) doorzocht. Afgelopen weekend bleek dat daarbij een adresboekje uit 1984 over het hoofd was gezien. Het adresboekje bleek van de vorige eigenaars van het domein te zijn, maar de vondst was voor de onderzoeksleiding een indicatie dat er in eerste instantie niet erg grondig werd gezocht.

“Deze keer doen we een zeer grondige zoeking”, zegt procureur-generaal De Valkeneer. “Gewoon om zeker te zijn. We doorzoeken ook de grond rondom de caravan. We concentreren ons op twee plekken. De zoekingen zijn maandag al begonnen en gingen vandaag de hele dag verder. Wij willen zeker zijn dat daar niks is verborgen, of nog in de grond zit. We doorzoeken ook de omgeving rondom het terrein.”