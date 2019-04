Geen lekken na poging tot indringing op netwerk Buitenlandse Zaken ttr

16 april 2019

14u05

Bron: belga 1 binnenland De FOD Buitenlandse Zaken heeft een poging tot indringing op zijn netwerk opgemerkt en uit voorzorg het systeem heropgestart. Dat zegt Karl Lagatie, woordvoerder van de federale overheidsdienst, die zo informatie van de RTBF bevestigt. "Er waren geen lekken", aldus de woordvoerder.

"We hebben een poging tot indringing op het netwerk van Buitenlandse Zaken opgemerkt en we hebben beslist, uit voorzorg, om het netwerk te isoleren en over te gaan tot de heropstart van het systeem", aldus Lagatie. "Het heropstarten duurt enige tijd door de omvang van het netwerk."

De elektronische diensten van de FOD zullen vandaag niet beschikbaar zijn. De website van Buitenlandse Zaken is wel toegankelijk.