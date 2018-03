Geen leemontginning in Oudenaarde: Raad van State vernietigt de plannen Ronny De Coster

08 maart 2018

17u44

De fel omstreden ontginning van leem in het Oost-Vlaamse Volkegem en Mater bij Oudenaarde komt er niet. Dat heeft de Raad van State beslist. Bij de aanvraag zijn de milieu-effecten en de hinder voor omwonden onvoldoende onderzocht, zo oordeelt het hoogste administratieve rechtscollege van het land. "Na 12 jaar strijd krijgen we eindelijk ons gelijk", reageren het buurtcomité en de milieuverenigingen opgelucht.

Inwoners van Mater en Volkegem en het actiecomité HOKI hebben samen met de vzw’s Natuurpunt en Milieufront Omer Wattez en de partij Groen jarenlang geprotesteerd tegen het plan voro de ontginning van leem in een gebied van ongeveer 40 hectare.

Zij vreesden een grote verkeershinder door de vele vrachtwagens die het leem zouden afvoeren. Ook stofhinder en de verminking van het landschap voerden ze aan als argumenten tegen.

“Onvoldoende onderzocht”

Die hinder en de milieu-effecten zijn onvoldoende onderzocht, zo oordeelt de Raad van State. Het hoogste administratieve rechtscollege van het land vernietigt daarom de plannen. “De Raad van State oordeelt dat de milieueffecten van een nieuwe ontginning op de buurt onvoldoende werden onderzocht’ zegt Groen-raadslid Elisabeth Meuleman, die het arrest al bestudeerde. “Er had een milieueffectenrapport moeten opgemaakt worden, dat onder andere de effecten van het stof voor de buurt onderzocht. Dit is niet gebeurd en dat is een fout.”

12 jaar strijd

Het actiecomité HOKI reageert bijzonder opgelucht. “Het is ondertussen bijna 12 jaar dat wij met landbouwers en natuurverenigingen samen, schouder aan schouder, vechten tegen de vernieling van onze kouters” zegt Jan Haesaert van HOKI.

“We hebben bijeenkomsten georganiseerd, hebben bezwaren ingediend, er zijn protestmarsen geweest en er was ook een optocht van tractoren naar het stadhuis. Om de rechtszaak te financieren, hebben we zelfs een eetfestijn moeten organiseren. Onze opluchting is daarom bijzonder groot”, verzekert Hasaert.