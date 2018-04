Geen kwaad opzet bij val driejarig meisje van flatgebouw in Schaarbeek SI

04 april 2018

11u57

Bron: Belga 0 De autopsie op het meisje dat zondagavond in Schaarbeek van een balkon op de zesde verdieping viel, heeft geen tussenkomst van een derde aan het licht gebracht. Dat meldt het Brusselse parket woensdag. Het parket gaat dan ook uit van een ongeval.

Het driejarige meisje was zondagavond op het balkon op de zesde verdieping van een flatgebouw in de Vooruitgangstraat aan het spelen, toen ze naar beneden viel. Ze overleed op weg naar het ziekenhuis. In de balustrade van het balkon zat een gat maar of er een verband is met de val van het meisje, is nog niet duidelijk.