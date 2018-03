Geen kusttram tussen Oostende en Knokke

mvdb

07 maart 2018

10u52

Bron: Belga

Het tramverkeer tussen Oostende en Knokke is al sinds vanochtend onderbroken door een gaslek ter hoogte van Wenduine (De Haan), meldt De Lijn West-Vlaanderen. De vervoersmaatschappij zet in beide richtingen pendelbussen in.