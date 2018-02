Geen kusttram tijdens staking, wel sporadische bus Timmy Van Assche

16 februari 2018

11u29

De aangekondigde staking van de vakbonden bij De Lijn heeft het volledige kusttramnetwerk stilgelegd. Aan de tramperrons nabij het station van Oostende zijn enkele reizigers gestrand die naar een andere, kleinere badplaats proberen te reizen.

“We komen van Mechelen en blijven een nachtje in Bredene slapen”, vertellen vriendinnen Lynn en Annelies. “Normaal gezien staken ze bij de kusttram nooit, omdat het zo’n belangrijk vervoersmiddel is voor de hele kust. Hoe we nu in Bredene zullen geraken, weet ik niet. Noch op de site, noch via het infonummer van De Lijn krijgen we duidelijkheid.”

Carl en Carine uit Schelle zijn op doorreis naar Nieuwpoort. “De tram rijdt niet, maar er is blijkbaar wel een bus op het middaguur. Intussen genieten we van het zonnetje met een lekker broodje. We zijn op vakantie en zijn dus niet gehaast.”

Af en toe rijden dus bussen, maar de verbindingen zijn zéér lukraak. Het is dan ook erg rustig op het anders drukke stationsplein. Na 20 uur rijdt zeker geen enkele bus meer uit tot morgenochtend. De staking gaat uit van de vakbonden ACLVB, ABVV en ACV. Zowel bedienden, arbeiders als chauffeurs hebben het werk neergelegd.