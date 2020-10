Exclusief voor abonnees

Geen Kristof Calvo in nieuwe regering: “Hij zou teveel schietschijf worden van de oppositie”

TT LH

01 oktober 2020

11u36

184

Opvallend toen de partij Groen vanmorgen na een nacht debat de twee namen voor haar excellenties in de nieuwe regering-De Croo naar buiten bracht: met Petra De Sutter en Tinne Van der Straeten valt Kristof Calvo uit de boot. De Kamerfractieleider haalde het bij een stemming in de partij nipt niet. Calvo zelf is zwaar ontgoocheld en wil geen reactie geven. Volgens politicoloog Dave Sinardet (VUB) speelde naast interne kwesties ook zijn imago hem parten.