Geen klasgemiddelde meer op schoolrapport, kritiek bij onderwijsexperts LVA

05u09

Bron: Belga 0 Thinkstock Scholen in Vlaanderen zijn volop aan het worstelen met de vraag of er nog klasgemiddelden of medianen thuishoren op het schoolrapport. Heel wat lagere en middelbare scholen zijn er al van afgestapt, met name in het Gemeenschapsonderwijs (GO!). Dat berichten De Standaard, Het Nieuwsblad en Het Belang van Limburg vandaag.

De nieuwe tendens is het gevolg van een specifiek beleid binnen het GO!. "Het staat niet in richtlijnen gebeiteld, maar we raden het onze scholen aan om die niet langer te gebruiken", zegt de woordvoerster van GO!. "Gemiddelden zeggen weinig over de ­individuele prestaties van leerlingen." Bovendien zouden ­leerlingen zich slechter voelen op school als ze zich met elkaar vergelijken.

Vooral dat laatste argument lokt kritiek uit bij onderwijsexperts. "Kinderen moeten ook leren dat het leven niet altijd rozengeur en maneschijn is", zegt cognitief psycholoog Wouter Duyck (UGent) in de kranten.