Geen hoorzitting met Francken over uitspraak rond "verjaarde feiten" terugsturen illegale criminelen ADN

08 januari 2020

14u52

Bron: Belga 0 De Kamercommissie Binnenlandse Zaken zal geen hoorzitting houden met voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) over diens uitspraken rond "verjaarde feiten" bij het terugsturen van illegale criminelen. Wouter De Vriendt (Groen) had om zo'n hoorzitting gevraagd, maar die vraag werd vandaag weggestemd.

Francken, nu Kamerlid, gaf op 21 november een lezing in Beveren, naar aanleiding van de komst van een asielcentrum in de Oost-Vlaamse gemeente. In De Morgen stond nadien een relaas van die lezing. Francken zou er gezegd hebben dat hij destijds "creatief" was in het terugsturen van illegale criminelen. "Ik ga niet vertellen hoe, want dan raak ik in de problemen. Maar ooit schrijf ik daar een boek over, als de feiten verjaard zijn.”

“Met kanon op mug schieten”

"Wij willen weten wat die feiten dan wel zijn", reageerde Wouter De Vriendt (Groen). Hij ondervroeg Franckens opvolger Maggie De Block (Open Vld) al over de kwestie. De directeur-generaal van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) had de minister intussen verzekerd dat er geen illegale praktijken gebeurden bij repatriëringen.



De Vriendt kreeg voor zijn vraag voor een hoorzitting steun van PVDA en PS. De andere partijen stemden tegen. "Dit is wat met een kanon op een mug schieten", zei Koen Metsu (N-VA).

“Beetje raar”

Commissievoorzitter Ortwin Depoortere (Vlaams Belang) merkte op dat een Kamerlid, de functie die Theo Francken momenteel heeft dus, niet gedwongen kan worden tot een hoorziting. Depoortere vindt ten persoonlijke titel de vraag van De Vriendt "een beetje raar". "Het lijkt me niet de taak van een reguliere commissie om eventuele strafbare feiten te onderzoeken, wel van een onderzoekscommissie of van het gerecht".