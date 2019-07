Geen hinder voor passagiers door stiptheidsacties bij Swissport LH HAA

02 juli 2019

10u30

Bron: Belga 274 De stiptheidsacties van bagageafhandelaar Swissport op Brussels Airport hebben geen gevolgen gehad voor de passagiers. Dat zegt Nathalie Pierard van Brussels Airport Company (BAC). De bedienden bij Swissport voerden vanochtend tussen 8 en 10 actie omwille van het personeelstekort.

Gisteren zaten de vakbonden van Swissport aan tafel met de directie om de onderbezetting te bespreken. De bediendenvakbonden ACV Puls, ACLVB en BBTK melden ‘s avonds in een gezamenlijke mededeling dat de onderhandelingen om 20 uur afgesprongen waren.

Vanmorgen tussen 8 en 10 uur werden er stiptheidsacties gehouden, maar voor de reizigers was er geen hinder. Dat komt omdat de staking voornamelijk door de bedienden werd opgevolgd. Enkel in het APOC, het zenuwcentrum van waaruit de personeelsplanning wordt opgemaakt, was de actie voelbaar.

Voor alle duidelijkheid: wij willen geen extra personeel, maar willen enkel dat wie ontbreekt, vervangen wordt Fouad Bougrine van de liberale vakbond ACLVB

De vakbonden willen met de staking het personeelstekort bij Swissport aanklagen. Volgens Fouad Bougrine van de liberale vakbond ACLVB werken er op de luchthaven zowat 1.500 mensen voor de bagageafhandelaar. Een exact aantal kan de vakbondsman er niet op plakken, maar hij heeft het over “tientallen mensen” die tekort zijn op verschillende diensten.

De directie ontkent het door de vakbonden aangeklaagde personeelsgebrek echter. “De planning houdt rekening met de volumes en op dit ogenblik stelt er zich geen probleem”, aldus een woordvoerder van Swissport.

Er is geen CEO meer en geen financieel directeur. We stellen ons daar vragen bij Fouad Bougrine van de liberale vakbond ACLVB

Bemiddelaar

Er heerst bij de vakbonden van de bagageafhandelaar ook onvrede over de onzekerheid. “Er gaan stemmen op dat de groep de laatste centen uit Swissport België aan het halen is. Er is ook geen CEO meer en geen financieel directeur. We stellen ons daar vragen bij”, zegt Bougrine.

De vakbonden beslisten gisterenavond om een beroep te doen op een bemiddelaar. Kersvers minister van Werk Wouter Beke (CD&V) bevestigt dat er een sociaal bemiddelaar bij Swissport aan de slag gaat om het conflict te helpen oplossen. Het precieze tijdstip staat volgens zijn kabinet nog niet vast.

Nieuwe onderhandelingen tussen bonden en directie staan voorlopig niet op de agenda. “De bal ligt in het kamp van de directie. Er zijn nog geen afspraken gemaakt”, besluit Fouad van de liberale vakbond.