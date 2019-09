Geen harde sancties in België bij Europese actiedag Ryanair PVZ

22 september 2019

Er komen op vrijdag 27 september geen harde acties bij Ryanair in België. De passagiers die op een vlucht van de lowcostmaatschappij stappen in Zaventem of Charleroi, zullen wel een sensibiliseringsbrief krijgen, zo werd vernomen bij de christelijke vakbond. In de brief wordt gewaarschuwd voor hardere acties "als onze werkgever ons blijft pesten, in België of elders in Europa".

Vrijdag vindt een Europese actiedag plaats bij Ryanair, uit onvrede met "het asociale beleid" dat de lowcostmaatschappij volgens de vakbonden voert. Onder meer in Spanje en Portugal werd opgeroepen tot staking, omdat er honderden banen bedreigd zijn. Britse piloten zouden in het kader van een vijfdaagse staking ook op de 27ste staken, maar die actie werd zaterdag afgeblazen.

De in België gebaseerde Ryanair-werknemers, van wie er heel wat uit Zuid-Europa afkomstig zijn, gaven eerder al te kennen dat ook zij, uit solidariteit met hun collega's, een signaal wilden geven op 27 september. De voorbije dagen werd er besproken welke vorm die solidariteit zou aannemen.

Tot harde acties komt het niet in België, zo blijkt nu. Vorige zomer staakten de in België gebaseerde werknemers wel, maar nu zal er alleen een brief worden afgegeven aan de passagiers, zegt de vakbond ACV Puls.

Sensibiliseringsbrief

In de sensibiliseringsbrief wordt gewezen op de solidariteit met de collega's van andere Ryanair-basissen in Europa, die hun arbeidsomstandigheden nog niet zagen verbeteren. "Op sommige locaties zagen ze dat hun banen van de ene dag op de andere verdwijnen toen Ryanair besloot eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving de basis te sluiten.”

Daarnaast is er ook aandacht voor de toestand in België. Sinds de stakingen vorige zomer is die wel verbeterd, met de ondertekening van cao's voor de piloten en het cabinepersoneel, maar "Ryanair past de ondertekende overeenkomsten niet volledig toe, met name de toepassing van de Belgische arbeidswetgeving". De werknemers dreigen ermee de Belgische autoriteiten, de overheid en de sociale inspectie in te schakelen als de directie haar verplichtingen niet nakomt.

"Als de situatie niet verbetert en als onze werkgever ons blijft pesten, in België of elders in Europa, zullen we niet aarzelen om sterkere industriële acties te voeren", waarschuwen de Ryanair-werknemers die gebaseerd zijn op Brussels Airport en de luchthaven van Charleroi.