Geen grotere kans op recidive voor seksuele delinquenten: “Criminele carrière gelijkaardig aan die van niet-seksuele" AW

27 december 2018

17u32

Bron: Belga 3 "De criminele carrières van seksuele delinquenten vertonen gelijkaardige patronen met die van niet-seksuele". Een conclusie van Belgische en Nederlandse criminologen die enkele delinquenten gedurende twee decennia opvolgden. De resultaten werden gepubliceerd in het vakblad voor strafrecht Panopticon

De resultaten gaan in tegen het vooroordeel dat seksuele delinquenten sneller hervallen. Zo blijkt uit het onderzoek dat zulke delinquenten in België wel sneller een eerste veroordeling oplopen. In Nederland is dat niet het geval. Daarbij verzamelen Belgische seksuele delinquenten iets meer veroordelingen dan niet-seksuele, terwijl voor Nederland ook op dat vlak het tegenovergestelde geldt.



Geen grotere kans op recidive

"Toch zijn de verschillen alvast minder groot dan verwacht", aldus de onderzoekers die ingaan tegen de heersende opvattingen "dat seksuele delinquenten meer geneigd zijn tot recidive, met een sterke neiging tot het plegen van dezelfde seksuele delicten zonder daarmee te kunnen stoppen".

Overbodige beleidsinitiatieven

Op basis van deze conclusies vragen de criminologen zich af waarom het beleid zich op die manier focust op seksuele delinquenten en maatregelen uitvaardigt zoals een woonverbod of andere beperkingen. “Het is mogelijk dat bepaalde beleidsinitiatieven zelfs negatieve of versterkende effecten hebben op verder delinquent gedrag, met inbegrip van seksuele delicten”, aldus de onderzoekers.

Seksuele delicten

Seksuele delinquenten pleegden strafbare feiten tegen de goede zeden of openbare zedelijkheid. Tot die categorie behoren verkrachting, seks met minderjarigen, aanranding, schennis van eerbaarheid, iemand tegen wil en dank met pornografie confronteren, een kinderprostituee bezoeken en nog enkele andere delicten.