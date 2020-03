Geen grote stormloop meer op paracetamol Belga

23 maart 2020

15u06 0 Het is rustiger in de apotheken. De grote stormloop op het pijnstillende en koortsverlagende medicijn paracetamol is gaan liggen, waardoor de normale bevoorrading weer op peil is en er dus geen tekort is aan koortswerende middelen. Dat zegt Lieven Zwaenepoel van apothekersbond APB. De inmiddels door de overheid opgelegde beperking van één verpakking paracetamol per gezin blijft van kracht.

Wie naar de apotheek trekt om alcoholgel in te slaan, komt in de meeste gevallen nog altijd van een kale reis terug. “Die alcohol is niet bedoeld voor particulieren. We kunnen opnieuw ontsmettingsmiddelen produceren, maar wij mogen die uitsluitend aan zorgverstrekkers leveren”, aldus Zwaenepoel. Industrieel gefabriceerde handgels zijn mogelijk wel nog verkrijgbaar in de apotheek.

Zwaenepoel benadrukt dat alcohol sowieso stilaan af te raden is voor de burger. “De regel is water en zeep, grondig en regelmatig wassen is efficiënter dan alcoholgel.” Een overdaad aan alcoholgels is overigens schadelijk voor de handen, geeft hij nog mee.

Eenvoudige maatregelen moeilijk te aanvaarden

Die boodschap blijkt er bij de bevolking echter moeilijk in te gaan. “Mensen zijn heel bezorgd en kunnen blijkbaar moeilijk aanvaarden dat eenvoudige, bijna banale maatregelen zoals anderhalve meter afstand houden en handen wassen met water en zeep voldoende zijn. Ze willen maskers en alcoholgels, terwijl die eigenlijk niet nodig zijn en een vals gevoel van veiligheid geven”, waarschuwt Zwaenepoel.

Hij benadrukt tot slot dat de enige behandeling in de eerste lijn voor Covid-19 rust, afzondering en eventueel een koortswerend middel zijn. Indien de toestand van een patiënt verergert, is het aangewezen om de huisarts te bellen, die vervolgens zal bekijken of een hospitalisatie en een sterkere behandeling nodig zijn.

