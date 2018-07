Geen grote hinder door staking onderaannemer De Lijn in Leuven bvb

16 juli 2018

10u39

Bron: Belga 1 De hinder door de staking bij Staca, een onderaannemer van De Lijn, lijkt deze ochtend beter mee te vallen dan verwacht. Er is hinder op vijf lijnen, zegt Sara Jane Deputter van De Lijn Vlaams-Brabant, maar een echt duidelijk beeld van die hinder is er voorlopig niet.

De staking heeft impact op de lijnen 351, 352, 358 en 651. Allen rijden ze op de lijn Leuven-Brussel, 651 doet ook de luchthaven van Zaventem aan. Daarnaast zijn er ook problemen op lijn 333, tussen Leuven en Tremelo. Hoe de situatie vandaag verder zal evolueren, is voorlopig ook moeilijk te zeggen.

ACV-vakbondsman Geert Witterzeel had gisternamiddag gewaarschuwd dat de chauffeurs van Staca vandaag het werk zouden neerleggen, waardoor er zeker deze ochtend geen bussen zouden rijden tussen Leuven en Brussel. Bij Staca, een dochter van het Franse Keolis, is een al langer aanslepend conflict tussen personeel en directie. Dat draait onder meer over communicatie door de directie, de werkdruk en vergoedingen voor vorming.

Witterzeel beklemtoonde dat het gaat om een conflict tussen het personeel en de Staca-directie. "De Lijn heeft hier niets mee te maken."