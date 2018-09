Geen groot tekort aan rusthuizen: "De mythe wordt ontkracht" SVM

24 september 2018

17u14

Bron: Belga 1 De bezettingsgraad in de Belgische woonzorgcentra ligt gemiddeld hoog, maar is de voorbij drie jaar licht gedaald. Dat toont een studie van consultancybureau Probis in opdracht van ING aan. "De mythe wordt ontkracht, er is geen groot tekort aan woonzorgcentra", besluiten de onderzoekers.

De Belg leeft langer in een goede gezondheid, technologische innovaties verhogen de zelfredzaamheid en de dienstverlening voor senioren aan huis neemt toe. Het zijn enkele van de verklaringen voor de daling van de gemiddelde bezettingsgraad van 96,3 procent (studie van 2015) naar 95 procent. Daarnaast geven mensen er ook de voorkeur aan om ouder te worden in de eigen omgeving.

71 procent van de Belgische woonzorgcentra geeft aan dat de actieve wachtlijst de voorbije drie jaar sterk verminderd is. 'Slechts' 17,2 procent gaat niet akkoord met die stelling. De structurele wachtlijsten van drie jaar geleden zijn niet meer van toepassing, klinkt het.

Vergrijzing

En dan is er de vergrijzing. "De vergrijzing is een realiteit. Maar het is pas binnen tien jaar dat de vergrijzingsgolf nadrukkelijk aanwezig is en zal versnellen", zegt Jeroen Trybou van Probis.

Pas binnen dertig jaar zal de huidige populatie tachtigplussers in het land in aantal ongeveer verdubbeld zijn. Deze evolutie geeft aan dat de vergrijzingscijfers niet zomaar geëxtrapoleerd mogen worden als het op capaciteit in de rusthuizen aankomt.

"Mensen willen ouder worden in hun eigen woonst. Er zijn daarvoor tegenwoordig ook meer mogelijkheden, het kan dus. Met als gevolg dat er minder vraag is naar rusthuizen", vat Trybou samen.

Maximale bezettingsgraad

Ongeveer een vierde van de woonzorgcentra heeft bovendien moeite om de maximale bezettingsgraad te behalen, klinkt het. Een kwart van de voorzieningen scoort hoger dan 98,2 procent (100 pct is nooit mogelijk; nvdr). De mediane waarde ligt op 97,1 procent: de helft van de centra heeft een bezettingsgraad die hoger ligt, de andere helft een lagere.

"Onze bezettingscijfers en sentimentsindicatoren tonen aan dat er geen sprake is van een tekort, ook al wordt dat vaak gedacht", besluit Probis. "De regionale competitie tussen woonzorgcentra is toegenomen en in een aantal regio's is leegstand van toepassing."

Regionale verschillen

Zo zijn er grote regionale verschillen: in Brussel bijvoorbeeld heeft de helft van de woorzorgcentra een bezettingsgraad die lager ligt dan 90,4 procent, een kwart zelfs lager dan 83,4 procent. Verklarende factoren zijn onder meer de ligging en de hoge capaciteit. Binnen Vlaanderen is er vooral in de provincies Limburg en Antwerpen niet altijd voldoende vraag om de volle capaciteit te benutten.

De studie over de woonzorgcentra geeft voorts een 'paradigmashift' aan: het beleid zet nu meer in op een gediversifieerd aanbod, dus niet enkel klassieke woonzorgcentra. Maar de grote meerderheid van de rusthuizen heeft nog geen plannen om op korte termijn dagverzorging of ambulante dienstverlening te organiseren. De fysieke zorgnood wordt wel groter. Bijna vier op de vijf hebben nood aan intensieve ondersteuning en zorg. Ook het aandeel bewoners met dementie nam toe.

Personeel wordt uitdaging

De inzet van verpleeg- en zorgkundigen bleef ongeveer gelijk. De helft heeft 10,5 voltijdse verpleeg- en zorgkundigen per 30 bewoners, al varieert dit naar subsidiëring, regio en beheerder. Personeel aantrekken wordt overigens een uitdaging: 87 procent zegt dat het moeilijk tot zeer moeilijk is om verpleegkundigen aan te trekken.

En dan is er nog de financiering, met een ongelijk speelveld. Vlaanderen bijvoorbeeld zet meer in op bijkomende financiering voor zwaar zorgbehoevende ouderen. Voorts investeren de Belgische instellingen gemiddeld 1.502 euro per bewoner per jaar extra aan zorg. Dat bedrag wordt meestal verhaald op de bewoners (bij de publieke instellingen is dat niet de facto het geval). Tot slot kijkt maar 15 procent van de instellingen met vertrouwen naar de financiële toekomst.

