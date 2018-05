Geen gevangenen naar justitiepaleis door defecte poort HA Wouter Hertogs

11 mei 2018

09u56

Bron: Belga, eigen berichtgeving 3

Er gaan vandaag geen processen met gedetineerden door in het Brusselse justitiepaleis. Reden? De toegangspoort is defect. Afgelopen nacht was er een elektriciteitspanne waardoor de poort waar de voertuigen binnenrijden, ontregeld is. Ook zitten enkele zittingszalen zonder licht of werken de computers niet. Veel zaken worden hierdoor uitgesteld. In andere dringende zaken wordt de gedetineerde vertegenwoordigd door zijn advocaat.