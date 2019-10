Geen genade voor man (35) die prostituee doodsloeg in Luik: jury geeft hem levenslang KVDS

10 oktober 2019

20u04

Bron: Belga 0 Binnenland Het hof van assisen in Luik heeft Stefan Asenov (35) donderdag veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Eerder op de dag had de jury hem al schuldig bevonden aan de moord op Limia Karimallah en slagen en verwondingen met voorbedachten rade op Chanta M. De Bulgaar viel de twee prostituees aan in de nacht van 15 op 16 maart 2017 in Luik.

Een getuige zag hoe Asenov die nacht rond 4.30 uur iets uit een busje haalde op de parkeerplaats van de schaatsbaan in de Luikse wijk Coronmeuse. De getuige ontdekte even later het levenloze lichaam van Limia Karimallah (56). Ze stierf door slagen en verwondingen.

Bestelwagen

Dankzij bewakingscamera’s in Luik en Herstal - waar de verdachte woonde - werd hij al snel geïdentificeerd. Hij had de nacht van het incident een bestelwagen van een vriend geleend en rond 3.40 uur het slachtoffer meegenomen uit de Luikse prostitutiewijk. Het busje vertoonde duidelijk sporen van aanranding en aanvallen.





Toen de feiten bekend werden, dook een tweede prostituee op. Chantal M. verklaarde ook een slachtoffer geweest te zijn van Asenov. Ze werd eerder die nacht ook in het busje meegenomen en in elkaar geslagen, maar ze kon ontsnappen. Ze verklaarde dat ze daarbij tanden was verloren. (lees hieronder verder)

Tijdens het proces werd duidelijk dat de beschuldigde in de nacht van de feiten had gedronken. Asenov beweerde dat hij zich niet alles meer herinnerde. Zijn advocaten trokken de agressie niet in twijfel, maar betwistten wel de voorbedachtheid en de intentie om te doden.

Ze konden de jury niet overtuigen. In hun motivatie stelden de juryleden dat er geen enkele verzachtende omstandigheid in het voordeel van Asenov sprak. Ze hielden daarbij niet alleen rekening met de ernst van de feiten, het geweld en de verwoedheid waarmee de dertiger tewerk ging, maar ook met zijn psychopathische persoonlijkheid.