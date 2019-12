Geen geld voor nieuwe participatieprojecten voor kansengroepen: “Killer kerstcadeau kon Jambon niet geven” AW

25 december 2019

17u58

Bron: Belga 2 Er komt geen nieuwe subsidieronde voor participatieprojecten voor kansengroepen in cultuur, jeugd en sport. Dat meldt Groen en wordt bevestigd door Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA).

Vlaanderen voorzag elk jaar twee subsidieronden voor projecten die kansengroepen toeleiden naar cultuur, jeugdwerk of sport. Het ging onder meer om projecten voor personen met een handicap, voor gedetineerden of voor personen in armoede. Bij de laatste ronde, afgelopen augustus, werd 518.000 euro verdeeld.



Ook binnen het participatiebeleid moet echter de besparing van 6 procent worden uitgevoerd. Daardoor vervalt de subsidieronde van komende februari. "Er zijn andere dringende noden in het participatiebeleid", is te horen bij het kabinet-Jambon. "De projecten kunnen ook bij andere subsidielijnen terecht, bijvoorbeeld via het Bovenlokaal Cultuurdecreet." De meerjarige projecten die een subsidie kregen in een eerdere ronde, worden wel nog ondersteund.

Versterking van lokale netwerken

De middelen van de participatieprojecten worden deels verschoven naar onder meer de versterking van de lokale netwerken voor personen in armoede en naar de ondersteuning van gevangenisbibliotheken.

Kritiek

Volgens Groen treft de maatregel de meest kwetsbare en kleinschalige initiatieven. "Organisaties die inzetten op participatie van kansengroepen zullen zich de Warmste Week van 2019 toch vooral herinneren als koud, kil en hardvochtig. Zo'n beslissing doordrukken in volle eindejaarsperiode is wel erg cynisch", vindt parlementslid Staf Pelckmans.

Ook de PVDA verzet zich tegen het stopzetten van de subsidiëring. “Een killer kerstcadeau kon Jan Jambon tijdens deze Warmste Week niet geven”, zegt PVDA-volksvertegenwoordiger Tom De Meester. “Dit hakbijlbeleid dat de meest kwetsbare in onze samenleving treft is onaanvaardbaar.”